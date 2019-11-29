Польща цьогоріч надасть 5000 додаткових дозволів на вантажні автоперевезення

На 2019 рік Республіка Польща надасть українським вантажним автомобільним перевізникам додаткових 5 тис. дозволів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. + 5 тис. дозволів для українських перевізників на поточний рік”, - написав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

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У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів уже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачить на кілька тижнів.

1 листопада Мінінфраструктури повідомило, що Республіка Польща надасть 5 тис. додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тис. дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще цього року, на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.