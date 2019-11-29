Польща цьогоріч надасть 5000 додаткових дозволів на вантажні автоперевезення

Польща цьогоріч надасть 5000 додаткових дозволів на вантажні автоперевезення

Укрінформ
На 2019 рік Республіка Польща надасть українським вантажним автомобільним перевізникам додаткових 5 тис. дозволів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. + 5 тис. дозволів для українських перевізників на поточний рік”, - написав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

Читайте також: Казахстан надасть Україні додаткові дозволи на автомобільні перевезення

У вересні 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українські автоперевізники вантажів уже майже вичерпали квоту дозволів на в'їзд у Польщу. Тоді він наголошував, що тих дозволів, які залишились, вистачить на кілька тижнів.

1 листопада Мінінфраструктури повідомило, що Республіка Польща надасть 5 тис. додаткових дозволів на 2019 рік та ще 10 тис. дозволів на 2020 рік, які можна буде використати ще цього року, на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-