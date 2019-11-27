Казахстан надасть Україні додаткові дозволи на автомобільні перевезення

Республіка Казахстан надасть українським перевізникам додатково 1000 дозволів на автомобільні перевезення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“26 листопада 2019 року відбулася відеоконференція з представниками Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан. За результатами зустрічі українські перевізники отримають додатково 800 транзитних дозволів та 200 універсальних дозволів на автомобільні перевезення”, - йдеться у повідомленні.

Бланки дозволів будуть передані в максимально короткі строки шляхом передачі дипломатичними каналами.

Також сторони домовилися продовжити обговорення квот на дозволи під час чергового засіданні українсько-казахської Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень на початку 2020 року.