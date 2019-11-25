Криклій повідомив, коли Україна готова лібералізувати автоперевезення із Туреччиною

Україна готова лібералізувати автомобільні перевезення з Туреччиною вже на початку 2020 року.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з міністром транспорту та інфраструктури Турецької Республіки Джахит Тураном, повідомляє пресслужба відомства.

“Українська сторона готова внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення та лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Туреччиною вже на початку 2020 року”, - зазначив Криклій.

Під час зустрічі сторони також відзначили українсько-турецький діалог з питань співробітництва у сфері морського пошуку і рятування, обговорили перспективи розвитку комбінованих перевезень двома країнами, конструктивну співпрацю сторін у сфері авіаційного сполучення, результатом якого є стабільне зростання обсягів пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

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Криклій також зазначив, що Україна відкрита для інвесторів і зацікавлена в їх залученні у транспортну галузь, зокрема, найближчим часом запланована концесія портів, аеропортів, залізничних вокзалів та доріг.