Уряд схвалив проєкт закону про мультимодальні перевезення

Кабінет міністрів на своєму засіданні 20 листопада схвалив законопроєкт “Про мультимодальні перевезення», який імплементує положення Директиви Ради Європейського Союзу про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Україна має реалізувати свій транзитний потенціал і стати транспортним хабом, що об'єднає Європу з Азією, використовуючи для цього всі можливості, які надають сучасні цифрові технології, та мультимодальні перевезення”, - наголосив міністр.

Проєкт Закону «Про мультимодальні перевезення» спрямований на приєднання країни до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) – міжнародної транспортної програми за участю Європейського Союзу та 14 держав-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центральноазіатського регіонів.

У законопроєкті закріплюється право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладання єдиного договору щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту та здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом до якого сторони дійшли згоди.

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Передбачається, що під час надання послуг з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до моменту його видачі. Це дає змогу зменшити обсяги використання автомобільного транспорту та використовувати більш екологічні способи перевезення, чим створюються передумови для зміцнення та збереження здоров’я людей.