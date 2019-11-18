ЄІБ та ЄБРР профінансують проєкт з підвищення безпеки на дорогах України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нададуть по 75 млн євро на реалізацію проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“14 листопада 2019 року в Міністерстві інфраструктури України відбувся семінар з питань підготовки до реалізації підпроєктів у рамках проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Даний проєкт буде реалізований Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Кам’янець-Подільському та Одесі. Орієнтовна вартість проєкту становить 177 млн євро, з яких кредити ЄІБ – 75 млн євро, ЄБРР – 75 млн євро, а решта – власні кошти міст, технічна допомога та інші джерела фінансування”, - йдеться у повідомленні.

Представники ЄІБ також розглядають можливість запуску другої частини цього проєкту з обсягом фінансування 50 млн євро із залученням інших українських міст. Проте реалізувати другу частину почнуть після того, як будуть використані кошти надані містам в першій частині проєкту.