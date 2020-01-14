Послугою е-бронювання дозволів цьогоріч скористалися понад 1300 автоперевізників - Криклій

Із 1 по 12 січня 2020 року послугою електронного бронювання дозволів на міжнародні автомобільні вантажоперевезення на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua скористалися понад 1300 перевізників.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

«Пілотний проєкт з е-бронювання дозволів для перевізників успішно працює. За перші 12 днів 2020 року послугою е-бронювання дозволів скористалися понад 1300 перевізників, які забронювали через транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua близько 8000 дозволів. Завдяки цифровізації процесу створені рівні умови доступу всіх перевізників до замовлення послуги, без будь-якої корупційної складової»,– заявив Криклій.

Він додав, що запровадження сервісу е-бронювання посприяло виявленню проблемних питань у системи видачі дозволів, як на технічному, так і на організаційному рівнях. Зокрема було виявлено велику кількість перевізників, які не подали вчасно повідомлення про зміну даних у своїх ліцензійних справах.

Міністр наголосив, що послуга з електронного бронювання дозволів має низку переваг: перевізник може побачити доступну кількість дозволів у пункті видачі дозволів (ПВД) та може сам обрати в якому ПВД дозвіл забиратиме. Заброньований дозвіл доступний до видачі впродовж 5 днів і не може бути виданий іншому перевізнику. Якщо перевізник не отримає дозвіл у визначений термін, то його бронювання буде скасовано і він стане доступний для інших перевізників.

За словами Криклія, в Мінінфраструктури планують взагалі перевести видачу дозволів на міжнародні автомобільні вантажоперевезення в цифровий формат.“Однак, поки ще не всі країни згодні на цей крок. Ми працюємо над вирішенням питання і впевнені, що спільними зусиллями нам це вдасться», – зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року в Україні почав працювати транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua.

Портал наразі надає шість сервісів: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайн трансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.

З 1 січня через транспортний портал електронних послуг можна зробити попереднє замовлення (електронне бронювання) 60% всіх видів дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Інші 40% наразі оформлюються та видаються за усним зверненням у пункт видачі дозволів.