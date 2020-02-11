Зеленський не читає Telegram-канали, бо там "хаос, сюр і граматичні помилки”

Президент Володимир Зеленський заявив, що Telegram-канали відкривав лише кілька разів і побачив у них "якийсь хаос і сюр" і багато граматичних помилок.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Telegram-канали я особисто не читаю. Telegram-канали я відкривав кілька разів. "Джокер" цей з'явився, "Темний лицар", "Легітимний" є такий. По-перше, я не можу читати будь-що, де в кожному реченні страшні граматичні помилки. Мені це неприємно, чесно вам кажу. По-друге, там якийсь хаос у цілому, щось люди вигадують, пишуть про якісь наші зустрічі, якийсь "сюр", - сказав Зеленський.

На його думку, цей "хаос" дуже впливає на інформаційне поле, породжує "хаос" у головах людей, сумніви та негативні емоції.

Фото: Офіс Президента