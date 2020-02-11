Зеленський не виключає загострення конфлікту з Коломойським після обшуків на "1+1"

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу "1+1" бізнесменом Ігорем Коломойським після обшуків, проведених СБУ у журналістів проєкту "Гроші" у справі про прослуховування Прем'єра Олексія Гончарука.

Про це сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, — плюс один, один плюс один – така вже історія", - зазначив Зеленський.

"Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується тієї ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт – що я можу зробити?" - сказав Президент.

Говорячи про розслідування справи про прослуховування глави уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання — хто замовив, друге — хто це зробив, третє — хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

Як повідомляв Укрінформ, СБУ ввечері 5 лютого провела обшуки в будівлі телеканалу "1+1".

У СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб. Також слідчі дії проводились і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Обшуки проводилися у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.