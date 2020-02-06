У МВС стартував відбір кандидатів для миротворчих місій ООН
Укрінформ
У Міністерстві внутрішніх справ України почали відбір кандидатів для миротворчих місій Організації об'єднаних націй.
Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.
"У МВС почали відбір кандидатів для миротворчих місій ООН. Щороку українських правоохоронців та військових направляють до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки під егідою ООН", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що цього року початок відбору кандидатів розпочався 4 лютого і триватиме місяць, а також звернули увагу на резолюцію Ради Безпеки ООН від 31 жовтня 2000 року № 1325 (2000) «Жінки, мир, безпека». Вона визначає важливість ролі та участі жінок в операціях з підтримання миру і безпеки, у вирішенні конфліктів, мирних переговорах і відновленні після конфліктів.
Фото: mil.gov.ua