У ДР Конго провели заняття для українських миротворців

Триденний комплекс занять «Тренінг для тренерів», розроблений представниками місії ООН, провели для українських миротворців у ДР Конго.

Про це повідомляє Армія Inform.

«Представники Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго провели триденні заняття «Тренінг для тренерів» з українськими миротворцями. Комплекс занять розроблений представниками місії ООН та включає у себе лекції про основні принципи ООН, під егідою якої вже не один рік виконують миротворчі завдання українські військовослужбовці», - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що до навчального курсу увійшли також лекції з ознайомлення з суспільно-політичною обстановкою в країні, медико-епідеміологічною, що є дуже актуальним питанням для африканської країни, мінною обстановкою та багато іншого, про що повинні знати миротворці для безпечного виконання завдань.

До занять було залучено 15 посадових осіб, які згодом будуть проводити заняття з іншими військовослужбовцями українського контингенту.

«Хочу відзначити високий рівень організації проведення занять, їхнє забезпечення й роботу наших лекторів. Підготовка та знання військовослужбовців українського миротворчого контингенту є на високому рівні, цей тренінг дасть можливість усім учасникам надалі ефективно проводити інформування інших військовослужбовців, безпечно виконання ними завдань місії ООН», – зазначив керівник тренінгу представник відділу тренувань місії ООН зі стабілізації у ДР Конго майор збройних сил Швеції Роберт Хельструм.

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По завершенню занять кожен учасник отримав сертифікат , що підтверджує проходження даного курсу.

Фото: armyinform.com.ua