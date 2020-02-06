Мін’юст порахував, скільки маленьких українців народилися торік

Упродовж минулого року в Україні народилося 310 605 немовлят, кожне десяте — в Києві.

Про це ідеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

“У 2019 в Україні народилося понад 300 тисяч немовлят”, - інформують у відомстві.

Ідеться про 310 605 немовлят.

“Кожен 10-й малюк вперше побачив світ у столиці: тут народилося 32 634 дитини”, - зазначають у Мін’юсті.

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Серед лідерів за народжуваністю минулого року були Дніпропетровська область - 22 703 малюків, Львівська — 21 916, Одеська — 21 075.

Найменша народжуваність за показниками 2019 року зафіксована у Луганській області - 5046 малюків, Чернігівській — 6165 та Сумській області — 6526.

Як раніше повідомляв міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, згідно з офіційною статистикою, українців щороку помирає більше, ніж народжується.