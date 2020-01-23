У Кабміні назвали кількість працездатного населення

Результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 6 млн 248 тис людей віком 65 років та старших, а також 5 млн 756 тис дітей віком до 14 років.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Дубілета, українців раннього працездатного віку, тобто від 15 до 24 років 3 млн 584 тис., основного працездатного віку (від 25 до 54 років) — 16 млн 458 тис., а також 5 млн 243 тис. українців зрілого працездатного віку (від 55 до 64 років).

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Міністр уточнив, що більше в Україні жінок — 20 млн 9 тис., а чоловіків — 17 млн 280 тис.