Українців помирає більше, ніж народжується — Дубілет

Згідно зі статистикою, українців помирає більше, ніж народжується.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Українців помирає більше, ніж народжується, щодня нас стає менше, це дійсно проблема. Це, до речі, проблема для усіх країн Східної Європи: Польщі в меншому ступені, для Молдови та Румунії в більшому ступені, але з огляду на те, що наша країна особливо бідна в нашому регіоні, цей тренд особливо кричущий", - заявив він.

Як повідомлялося, за результатами оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.