В уряді вже розробили законопроєкт щодо електронних трудових книжок — Дубілет

В уряді вже розробили законопроєкт щодо електронних трудових книжок — Дубілет

Укрінформ
В уряді розробили законопроєкт про електронні трудові книжки та планують проголосувати за нього вже у лютому. 

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.   

"Зараз законопроєкт вже чекає у Верховній Раді. Я дуже сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований і відразу на наступний день після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок", - заявив він. 

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо впровадження електронних трудових книжок.

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