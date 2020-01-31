В уряді вже розробили законопроєкт щодо електронних трудових книжок — Дубілет

В уряді розробили законопроєкт про електронні трудові книжки та планують проголосувати за нього вже у лютому.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Зараз законопроєкт вже чекає у Верховній Раді. Я дуже сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований і відразу на наступний день після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок", - заявив він.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо впровадження електронних трудових книжок.