В уряді вже розробили законопроєкт щодо електронних трудових книжок — Дубілет
Укрінформ
В уряді розробили законопроєкт про електронні трудові книжки та планують проголосувати за нього вже у лютому.
Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.
"Зараз законопроєкт вже чекає у Верховній Раді. Я дуже сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований і відразу на наступний день після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок", - заявив він.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо впровадження електронних трудових книжок.