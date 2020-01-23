Єдиний реєстр українців створять за один-два роки - Дубілет

Єдиний реєстр українців створять протягом одного-двох років і планується, що він наповнюватиметься одночасно з багатьох реєстрів.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на пресконференції у Клубі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифікований і наповнюватиметься одночасно з багатьох реєстрів", - сказав Дубілет.

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Він також висловив сподівання, що вже наступного року в Україні зможуть щодня давати відповідь на питання: скільки мешкає людей в країні, про їх статево-віковий склад та іншу статистичну інформацію щодо населення.

Як повідомляв Укрінформ, результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.