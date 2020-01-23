Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про плани оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Далі ми дамо інформацію по доходах, по офіційних доходах, цікавою буде інформація", - сказав Дубілет.

Він також наголосив, що у планах Кабміну - отримання інформації щодо кількості населення по окремих населених пунктах, інформація щодо статево-вікового розподілу населення по окремих регіонах, населених пунктах, районах.

Раніше Дубілет повідомив, що за результатами підрахунків чисельності наявного населення України, які провів уряд, нині в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.