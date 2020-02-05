Віцемаршалок Сейму Польщі не вірить у спільний з Україною підручник з історії

Польща й Україна мають своє бачення минулого, відтак складно розраховувати на написання спільного підручника з історії.

На цьому під час форуму "Європа-Україна" в Ряшеві наголосив віцемаршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я не вірю у перспективу спільного підручника з історії. Ми (поляки – ред.) маємо своє бачення історії і на ньому маємо наполягати",- зазначив Терлецький.

Він також висловив думку, що активна політика прославляння Степана Бандери і ОУН "не є шляхом, який наближує Україну до ЄС".

Водночас, польський політик підкреслив, що Польща й інші країни регіону повинні підтримувати європейську інтеграцію України.

Приклад Північної Македонії, яка виконала умови членства в ЄС, але їй на даний момент заблоковано євроінтеграцію, Терлецький назвав тривожним сигналом для тих країн, які намагатимуться в майбутньому набути членства в Євросоюзі, зокрема України. "Якщо ми зрадимо країни, які хочуть до ЄС, то їх розчарування може бути дуже небезпечним для цієї частини Європи",- констатував віце-маршалок Сейму РП.

Він зауважив, що 11 країн регіону східної Європи, які є членами ЄС є силою, яка може наполягати на членстві країн східної Європи в ЄС.

Фото: Andrzej Iwańczuk /Reporter