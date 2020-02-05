У Польщі провели флешмоб на підтримку українських політв’язнів

Українські експерти на форумі “Європа-Україна” у польському Ряшеві одягли футболки з написом #freeBessarabov, підтримуючи тим самим українських політв’язнів, які все ще перебувають у російських в’язницях.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив президент Центру глобалістики “Стратегія XXI” Михайло Гончар.

“Цей наш флешмоб є акцією солідарності з нашими колегами – членами редколегії журналу “Чорноморська безпека”, який видавався з 2005 по 2014 року в Севастополі, Дмитром Штибліковим та Олексієм Бассаробовим, котрі перебувають у російських в’язницях”, - зазначив Гончар.

Він додав, що це також символ вдячності українців польським парламентаріям Сейму та Сенату і польським депутатам Європарламенту, які на різних майданчиках порушують питання звільнення українських бранців. Він нагадав, що Європарламент ще в липні минулого року на своєму засіданні поіменно назвав всіх бранців, зокрема і членів редколегії журналу “Чорноморська безпека”.

Гончар підкреслив, що вже втретє на форумі “Європа-Україна” українські учасники привертають увагу до тематики звільнення бранців Кремля.

Експерт нагадав, що Штибліков, Бессарабов, а також військовий пенсіонер Володимир Дудка потрапили в лабета ФСБ в листопаді 2016 року за сфабрикованими обвинуваченнями у нібито підготовці диверсійних актів на території кримського півострова. Вони отримали різні терміни ув’язнення і перебувають зараз у російських колоніях, зокрема, Штибліков - в Омську, а Бессарабов і Дудка в різних колоніях Ставропольського краю.