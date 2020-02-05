Рада планує підвищити штрафи для "наливайок" за алкоголь з-під прилавка

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2136 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)".

Законопроєкт підтримали 316 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону, зокрема, передбачає підвищення штрафів за продаж алкоголю на розлив у місцях, які не передбачені законом. Так, пропонується дозволити продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці тільки в закладах (підприємствах) ресторанного господарства. Штрафи за порушення цієї норми пропонується встановити на рівні 10 мінімальних зарплат.

Чинне законодавство дозволяє продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці тільки суб'єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів господарювання громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. Порушення закону нині карається штрафом у розмірі 6800 грн.

Крім того, проєкт закону №2136 передбачає уніфікацію законодавства і заміну терміну "громадське харчування" на "ресторане господарство".

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі на законодавчому рівні існує невідповідність щодо визначення поняття "ресторанне господарство" та "громадське харчування", які за своїм змістом є тотожними.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на продаж алкогольних напоїв користуються зазначеною прогалиною та здійснюють продаж алкогольних напоїв на розлив у закладах, які не відносяться до закладів ресторанного господарства.