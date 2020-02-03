Детінізація ринку алкоголю: Дубілет показав "цікавий графік"

В уряді ведуть боротьбу з нелегальним алкоголем, через який труяться українці та до бюджету не надходять кошти.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці труяться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти", - повідомив він.

Дубілет додав, що через нелегальний алкоголь у 2019 році до бюджету надходило стабільно менше, ніж у 2018. Тому в уряді вирішили з цим боротись.

"У 2019 році в бюджет надходило стабільно менше, ніж у 2018. Однак останні два місяці ми бачимо різкий стрибок — приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці.

Міністр пояснив, що до стрибка призвело кілька факторів: в Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво, відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах, і в уряді почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників.

Дубілет заявив, що в цьому році планується детінізація нелегального ринку алкоголю.

"В цьому році детінізація ринку має продовжитись. З одного боку, маємо закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології — від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки, про яку я нещодавно писав", - пояснив він.

Як повідомлялося, в уряді розробили "електронну акцизну марку", яка має виявляти підроблений алкоголь.