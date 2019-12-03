Податкова перевиконала план із "алкогольного" акцизу — Верланов

У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію становили 102,2%.

Таким чином, держскарбниця поповнилася на 813,4 млн грн, що на 17,6 млн грн, або на 2,2%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року, інформує пресслужба Державної податкової служби України.

Загалом у період з серпня по листопад податкова перерахувала до держбюджету 2 млрд 342,1 млн грн акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію. Повідомляється, що це на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано, і дотримав слово", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, податкова досягла подібного результату завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посилення боротьби з тіньовим обігом алкоголю.

Зокрема, зазначив Верланов, вже запроваджено систему електронного адміністрування спирту, за допомогою якої податкова служба отримала можливість моніторити кожен завод, зокрема фіксувати поточні показники залишків спирту.

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"Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, що дозволить підняти контроль над обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - наголосив Верланов.

Як повідомлялося, 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та голови ДПС Сергія Верланова. У ході зустрічі очільник податкової запевнив главу держави, що до кінця 2019 року надходження від "алкогольного" акцизу до держбюджету будуть виконані на усі 100% від запланованого.