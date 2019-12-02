До бюджету із серпня перерахували понад 255 мільярдів податків

Платники податків у серпні-листопаді 2019 року перерахували до зведеного бюджету 255,4 млрд грн, що на 12,2% більше, ніж за відповідний період торік 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"У серпні-листопаді 2019 року платники податків перерахували до зведеного бюджету 255,4 млрд грн, що на 27,8 млрд грн, або на 12,2% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. У тому числі у листопаді зведений бюджет отримав на 8,8 млрд грн, або на 12,7% більше, ніж у листопаді минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останні чотири місяці надходження до загального фонду держбюджету від податків, які адмініструє ДПС, становили 157,7 млрд грн, що на 11,3%, або на 16,0 млрд грн більше порівняно з серпнем–листопадом 2018 року.

Зростання надходжень забезпечено, у тому числі, завдяки перевиконанню індикативних показників з податку на прибуток. Так, у листопаді до бюджету від цього податку надійшло 22,9 млрд грн, що на 4,5 млрд грн більше порівняно з листопадом минулого року.

У листопаді зросли на 1,5 млрд грн (до 19,3 млрд грн) задекларовані до сплати суми ПДВ, хоча база оподаткування проти минулорічного листопада зменшилася.

ДПС також інформує про зростання у листопаді надходжень від ПДВ з вироблених товарів (з урахуванням відшкодування) до 8,7 млрд грн: це вдвічі більше, ніж у листопаді 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

Державна податкова служба 28 серпня 2019 року офіційно розпочала свою роботу.

Фото: НБУ