Українського льотчика нагородили у Польщі за найкращий пілотаж на винищувачі Су-27

Підполковник Юрій Булавка, льотчик першого класу 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ, отримав одну з найважливіших нагород у галузі авіації у польському місті Гдиня.

На Батьківщину пілот повернувся зі спеціальним призом Cumulus за найкращий пілотаж на літаку-винищувачі Су-27, який він продемонстрував під час минулорічного авіаційного показу Gdynia Aerobatic 2019, повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Миргородського льотчика вдруге визнано кращим пілотажником у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, статуетки "повітряних Оскарів" (Cumulus), як називають свої призи організатори, вручили п’ятий раз поспіль кращим авіаційним спортсменам, пілотам, пілотажним групам, а також фотографам. За підсумками голосування під час міжнародного авіаційного опитування Cumulus-2019, яке розпочалося 1 грудня 2019 року, було визначено переможців у спортивних, авіаційних та спеціальних категоріях, а також в окремій категорії Cumulus Extreme.

"Заступник командира з льотної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України підполковник Юрій Булавка вразив своїм виступом публіку польського авіаційного показу, який відбувався упродовж 16-18 серпня 2019 року",- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на його виступ з’їхалися прихильники авіації з усієї Європи, а колеги з інших країн не стримували своє захоплення від виконання фігур вищого пілотажу, які на інших літальних апаратах важко відтворити.