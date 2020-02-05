Українського льотчика нагородили у Польщі за найкращий пілотаж на винищувачі Су-27
На Батьківщину пілот повернувся зі спеціальним призом Cumulus за найкращий пілотаж на літаку-винищувачі Су-27, який він продемонстрував під час минулорічного авіаційного показу Gdynia Aerobatic 2019, повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Миргородського льотчика вдруге визнано кращим пілотажником у Польщі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, статуетки "повітряних Оскарів" (Cumulus), як називають свої призи організатори, вручили п’ятий раз поспіль кращим авіаційним спортсменам, пілотам, пілотажним групам, а також фотографам. За підсумками голосування під час міжнародного авіаційного опитування Cumulus-2019, яке розпочалося 1 грудня 2019 року, було визначено переможців у спортивних, авіаційних та спеціальних категоріях, а також в окремій категорії Cumulus Extreme.
"Заступник командира з льотної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України підполковник Юрій Булавка вразив своїм виступом публіку польського авіаційного показу, який відбувався упродовж 16-18 серпня 2019 року",- йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на його виступ з’їхалися прихильники авіації з усієї Європи, а колеги з інших країн не стримували своє захоплення від виконання фігур вищого пілотажу, які на інших літальних апаратах важко відтворити.