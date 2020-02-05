Розмір прожиткового мінімуму на 2020 рік оскаржують у суді

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з проханням визнати протиправними дії Кабінету міністрів України зі встановлення розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік.

Про це інформує пресслужба суду.

“Суд просять визнати протиправними дії уряду зі встановлення розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений – Станіслав Батрин”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Кабміну в частині незабезпечення проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів та набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік.

Водночас позивач просить суд визнати протиправними дії Кабміну зі встановлення розміру прожиткового мінімуму на 2020 рік, а саме - без попереднього проведення і врахування результатів зазначеної експертизи, всупереч вимогам закону “Про прожитковий мінімум”.

Окрім того, Батрин просить визнати протиправними дії Кабміну із розробки та схвалення проєкту закону “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, його подання на розгляд та затвердження Верховної Ради.

Серед позовних вимог зазначено – зобов’язати Кабмін вчинити дії щодо встановлення прожиткового мінімуму відповідно до законів України, а також розробити та подати на розгляд парламенту проєкт закону про внесення змін до держбюджету-2020 з урахуванням вимог щодо встановлення прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, відповідно до закону про держбюджет-2020, з нового року прожитковий мінімум збільшився на 162 гривні та становить 2027 гривень. Із 1 липня зросте до 2118 грн; з 1 грудня - до 2189 грн.