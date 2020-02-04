Громадяни звертаються на урядову «гарячу лінію» з приводу невиплати аліментів на дітей

Заявників цікавить, чому не виконуються судові рішення стосовно виплати аліментів на дітей. Про це свідчать тисячі звернень, що надійшли на урядову «гарячу лінію» впродовж 2019 року.

Відомо, що Сімейним кодексом встановлено, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Також існує обов'язок батьків сплачувати аліменти на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років за умови, що та потребує матеріальної допомоги або продовжує навчання, а батьки мають можливість надати таку допомогу. Держава надає тимчасову допомогу у разі якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Неплатникам аліментів слід пам’ятати, що суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню до Державного бюджету України у судовому порядку.

Минуло два роки відколи набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» (Закон від 7 грудня 2017 року, №2234-VIII). Отже, Закон передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який не сплачує аліменти більше ніж шість місяців. Так, згідно з внесеними змінами в Закон «Про виконавче провадження» передбачається, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови про :

тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

тимчасове обмеження боржника у праві керування автомобілем, мотоциклом та іншими транспортними засобами;

тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та вихолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

тимчасове обмеження боржника у праві полювання.

З 1 січня 2020 року, у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, збільшено розмір аліментів. У Міністерстві юстиції нагадують, що мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме: для дітей віком до 6 років – 889,5 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1109 грн.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, впродовж 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано близько 8 тис. звернень стосовно невиконання судових рішень з виплати аліментів на дітей, що майже на 1 тис. більше, ніж у 2018 році. За січень 2020 року надійшло понад 500 таких звернень.

Крім того, заявники зверталися з проханням надати роз’яснення щодо визначеного розміру аліментів та надання довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів для здійснення оформлення державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. У зверненнях повідомлялося про випадки недбалості та бездіяльності державних виконавців.

До речі, за інформацією Міністерства юстиції, скаргу на державного виконавця можна подати до:

начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець: www.minjust.gov.ua/str_ter ;

Міністерства юстиції: 01001 м. Київ, вул. Городецького, 13 ;

суду.

Ось декілька прикладів звернень.

Заявниця з м. Дніпро зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що виховує двох дітей: 2013 та 2017 р.р. народження. На початку вересня 2019 року вона звернулася до державного виконавця із заявою щодо отримання довідки про заборгованість з виплати аліментів від боржника з лютого 2019 року до червня 2019 року. Отже, станом на 27 грудня 2019 року довідку вона не отримала. Жінка просила вжити заходів щодо бездіяльності державного виконавця, а також видачі довідки про несплату аліментів.

За результатом розгляду звернення в Управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області повідомили, що згідно з інформацією, наданою Шевченківським відділом державної виконавчої служби міста Дніпро Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, встановлено, що на виконанні у відділі ДВС перебувають два виконавчі провадження, відкритих 15.07.2019 року.

Оскільки в матеріалах виконавчого провадження не в повному обсязі наявні звіти про здійснені відрахування та виплати з підприємств та організацій, в яких боржник отримує дохід, державним виконавцем відповідно до законодавства направлено вимоги до бухгалтерій підприємств та організацій для отримання інформації про доходи боржника. Аліменти в період з лютого по червень 2019 року перераховані на користь заявниці.

Керівництву відділу державної виконавчої служби міста Дніпро наголошено на посиленні здійснення контролю за додержанням підлеглими державними виконавцями вимог Закону України «Про звернення громадян», у частині дотримання строків розгляду звернень, які надходять до відділу ДВС.

Жителька м. Суми поскаржилася на невиконання рішення Краснопільського районного суду від 2010 року про зобов’язання виплати аліментів колишнім чоловіком у розмірі 1/4 від усіх видів доходу на утримання дитини (2007 року народження). Виконавчий лист перебуває в Білопільському районному відділі державної виконавчої служби. Відомо, що чоловік офіційно працевлаштований в м. Київ та з його заробітної плати аліменти відраховуються вчасно, проте завжди затримуються на рахунку в Білопільському районному відділі ДВС. З цього питання заявниця неодноразово зверталася до вказаного органу, але станом на 08.01.2020 р. кошти аліментів не виплачено за листопад та грудень 2019 року. У зв’язку з цим жінка просила сприяти у зобов’язанні відділу ДВС перерахувати кошти за вказаний період та проводити подальше перерахування коштів вчасно.

У відповіді Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області зазначається, що з 21.11.2019 р. на виконанні у Білопільському районному відділі Державної виконавчої служби Північно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів з колишнього чоловіка на утримання доньки заявниці, щомісячно, до досягнення дитиною повноліття. У ході проведення виконавчих дій надіслано запити до правореєструючих органів. На адресу приватного підприємства, де працює чоловік заявниці, направлено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника для подальшого утримання аліментів із заробітної плати боржника з 19.11.2019 року. За результатами розгляду питання заявниці кошти перераховано на її користь.

Заявник з м. Першотравенськ Дніпропетровської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» з приводу неперерахування аліментів на дитину, 2016 року народження, Павлоградським міськрайонним відділом ДВС. Чоловік повідомив, що з його заробітної плати кошти вже перераховані 19.12.2019 року, тому просив сприяння щодо перерахування коштів аліментів на дитину найближчим часом.

В Управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області повідомили, що на рахунок Павлоградського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби для обліку депозитних сум і зарахування зі стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам 19.12.2019 року надійшли кошти, утримані із заробітної плати заявника. Державним виконавцем 27.12.2019 р. направлено платіжне доручення до Державної казначейської служби. Натомість платіж було відхилено, оскільки з 01.01.2020 р. Казначейство здійснює перерахування платежів виключно на рахунки з міжнародними номерами за стандартом IBAN. Тож після отримання відповідних реквізитів на рахунок стягувача перераховано аліменти.

Жителька Липовецького району Вінницької області поскаржилася на бездіяльність державного виконавця районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, який з жовтня 2019 року не видає їй довідку з приводу несплати аліментів колишнім чоловіком на утримання дитини, 2014 року народження. Через вказану ситуацію заявниця не має змоги отримати призначення соціальної допомоги. Крім того, державний виконавець не вживає заходів щодо виплати боржником заборгованих аліментів. У зв’язку з цим жінка просила посприяти у зобов’язанні державного виконавця надати вказану довідку, а також у призначенні іншого державного виконавця.

За результатами розгляду звернення, в Управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області повідомили, що згідно з інформацією, наданою районним відділом ДВС, станом на 20.01.2020 р. заява про надання довідки про неотримання аліментів до відділу не надходила.

Враховуючи звернення, державним виконавцем 20.01.2020 р. на адресу заявниці направлено довідку про неотримання аліментів за період з 01.07.2019 р. по 31.12.2019 р., яка необхідна для призначення тимчасової державної допомоги.

Довідково: за період з 21 січня по 03 лютого 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 60 тисяч 329 звернень, з них телефоном – 52 383, через Інтернет – 7 946.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ – (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю – за номером телефону 1539;

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів – за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.