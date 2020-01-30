Назвали ТОП-5 боржників із виплати зарплати

П’ять підприємств, які є найбільшими боржниками з виплати заробітної плати в Україні, станом на 27 січня 2020 року були винні своїм працівникам 689,3 млн грн.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Ось ТОП-5 найбільших боржників: АТ "Сумське машинобудівне НВО" (борг — 251 070,8 тис. грн); ПАТ "Азовзагальмаш" (220 858,9 тис. грн); ДП "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (134 305,5 тис. грн); ДП "НДІ "Квант" (52 844,8 тис. грн); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (30 221,0 тис. грн)", - написав Милованов.

Також він закликав тих, кому заборгували зарплату, звертатися зі скаргою з цього приводу до профспілок своїх підприємств, до судів та Державної служби із питань праці.

Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3 034,4 млн грн (на 5,8% менше порівняно із 1 грудня 2019 року); заборгованість працівникам економічно активних підприємств — 1 850,9 млн грн (на 9,3% менше).