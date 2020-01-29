Зарплатні борги зменшилися на 10% — Милованов

Станом на 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної платі працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 10% проти 1 грудня 2019 року, до 1,8 млрд грн.

Такі дані навів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу за підсумками дій уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні заборгованість економічно активних підприємств із виплати зарплати становить 1,8 млрд грн. Заборгованість на 1 січня порівняно із заборгованістю на 1 грудня 2019 року стала на 10% менше", - сказав Милованов.

Він закликав звертатися з питань боргів по зарплаті звертатися до суду і до державної служби України з питань праці.