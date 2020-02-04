Пристайко задекларував 5 квартир та понад 2 мільйони доходів
Про це свідчать дані електронної декларації урядовця на сайті НАЗК.
Зокрема, заробітна плата Пристайка становила 690 тис. 067 грн, а компенсаційні виплати за роботу за кордоном у Місії України при НАТО - 1 млн 382 тис. 453 грн. Дружина міністра торік отримала 336 тис. грн доходу за здачу майна в оренду.
На банківських рахунках Пристайко разом з дружиною зберігає 204 тис. 966 грн і 7 тис. 384 євро, а готівкою - 42 984 євро та 170 тис. грн
Глава МЗС також вказав у декларації 5 квартир у Києві. Однією з них площею 33,5 кв. м Пристайко володіє спільно з сином Володимиром, ще однією площею 72,6 кв. м - разом з дружиною та сином Андрієм. Власницею трьох квартир площею 77,9 кв.м, 54 кв.м і 96,3 кв.м, а також іще однієї недобудованої квартири у столиці площею 86,9 вказана дружина міністра.
Пристайко також володіє автомобілем марки BMW моделі X1 випуску 2017 року.
Вадим Пристайко був призначений на посаду міністра закордонних справ України 29 серпня 2019 року. Перед тим він з травня по серпень працював заступником Керівника Офісу Президента України, а до цього з вересня 2017 року очолював Місії України при НАТО.