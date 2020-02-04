Пристайко задекларував 5 квартир та понад 2 мільйони доходів

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у 2019 році заробив 2 млн 72 тис. 520 грн.

Про це свідчать дані електронної декларації урядовця на сайті НАЗК.

Зокрема, заробітна плата Пристайка становила 690 тис. 067 грн, а компенсаційні виплати за роботу за кордоном у Місії України при НАТО - 1 млн 382 тис. 453 грн. Дружина міністра торік отримала 336 тис. грн доходу за здачу майна в оренду.

На банківських рахунках Пристайко разом з дружиною зберігає 204 тис. 966 грн і 7 тис. 384 євро, а готівкою - 42 984 євро та 170 тис. грн

Глава МЗС також вказав у декларації 5 квартир у Києві. Однією з них площею 33,5 кв. м Пристайко володіє спільно з сином Володимиром, ще однією площею 72,6 кв. м - разом з дружиною та сином Андрієм. Власницею трьох квартир площею 77,9 кв.м, 54 кв.м і 96,3 кв.м, а також іще однієї недобудованої квартири у столиці площею 86,9 вказана дружина міністра.

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Пристайко також володіє автомобілем марки BMW моделі X1 випуску 2017 року.

Вадим Пристайко був призначений на посаду міністра закордонних справ України 29 серпня 2019 року. Перед тим він з травня по серпень працював заступником Керівника Офісу Президента України, а до цього з вересня 2017 року очолював Місії України при НАТО.