НАЗК усунуло технічні проблеми у Реєстрі декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило функцію з пошуку документів у публічній частині Реєстру декларацій, в якій був збій.

Про це повідомляє НАЗК у Facebook.

"Функцію з пошуку документів у публічній частині Реєстру декларацій відновлено", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК додали, що упродовж 1-2 лютого служба технічної підтримки забезпечила доступ до вказаної категорії документів за допомогою прямого посилання з ідентифікатором документа. Станом на 3 лютого усі функції Реєстру декларацій працюють в штатному режимі.

Також у НАЗК додали, що з метою усунення ризиків, пов’язаних з виникненням технічних проблем в роботі Реєстру, ініціювали у 2020 році модернізацію Реєстру декларацій.

Як повідомлялось, 1 лютого стався збій в пошуковій системі публічної частини Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. НАЗК звернулось до технічного адміністратора Реєстру декларацій – державного підприємства "Українські спеціальні системи" з проханням усунути проблеми, які виникли при пошуку документів, поданих до реєстру з 1 по 31 січня 2020 року.