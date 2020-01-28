НАЗК дало сім лайфхаків для заповнення е-декларації

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) запропонували сім лайфхаків для легкого заповнення декларації.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

"На адресу Національного агентства з початку 2020 року надійшло більш як 6 тис. запитів щодо роботи з Реєстром декларацій. Аналіз інформації показав, що більшість звернень стосується простих технічних питань, які виникають при роботі Реєстру в штатному режимі", - зазначається у повідомленні.

НАЗК склало перелік відповідей на найбільш популярні запитання щодо виправлення помилки при автентифікації користувача або з’єднання з сервером, коректного зчитування особистого ключа, друку документів тощо.

Більше роз’яснень можна знайти на сайті НАЗК у розділі "Технічна допомога".

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня стартує черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних декларацій за 2019 рік.