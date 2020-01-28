Голова НАЗК представив своїх заступників

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков представив своїх заступників Івана Преснякова та Романа Сухоставця.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.

"Голова Національного агентства Олександр Новіков представив колективу НАЗК своїх заступників – Івана Преснякова та Романа Сухоставця", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Сухоставець відповідатиме за роботу підрозділів, які здійснюють перевірки декларацій та моніторинг способу життя та сферу запобігання політичній корупції, а Пресняков формуватиме та координуватиме антикорупційну політику, моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

У НАЗК наголосили, що Новіков представив і керівника апарату Національного агентства – Ігоря Хохича, заступника керівника апарату – Ігоря Дробка, а також керівника Департаменту з питань запобігання політичній корупції Ганну Чорнуцьку.

Новіков заявив, що для завершення перезавантаження НАЗК буде затверджена нова структура апарату, а призначення на посади проходитиме на конкурсній основі.

"Люди, які опинилися в НАЗК завдяки практикам, з якими Агентство має боротися, звичайно, підуть. Усі, хто працює ефективно та самовіддано, зможуть зайняти відповідні посади в Національному агентстві. Вони отримають максимальні можливості для самореалізації", – повідомив він.

Як повідомлялося, Роман Сухоставець до цього призначення був членом Громадської ради доброчесності. Іван Пресняков - антикорупційний експерт програми сприяння громадській активності "Долучайся!", він також брав участь у конкурсі на посаду голови НАЗК.