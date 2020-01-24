У "Голосі" вимагають звільнити ексадвоката Януковича з ДБР

Перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук вимагає звільнити ексадвоката Януковича Олександра Бабікова з посади першого заступника директора Держбюро розслідувань.

Про це повідомляє партія "Голос" у Facebook.

"Представник інтересів експрезидента Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді та численних корупційних злочинах, за жодних умов не повинен працювати на такій важливій посаді, як перший заступник директора Державного бюро розслідувань. Адже за законом саме перший заступник здійснює повноваження директора ДБР в разі його відсутності. Цей конфлікт інтересів не може бути врегульований інакше ніж звільненням з цієї посади Олександра Бабікова — адвоката Януковича, який представляв його інтереси безпосередньо у кримінальних справах щодо злочинів та вбивств людей у зв'язку з масовими протестами під час Революції Гідності 2013–2014 років", - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у пресслужбі "Голосу", депутатське звернення з відповідною вимогою надіслав очільникам ДБР і НАЗК депутат фракції "Голосу", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Про те, що Бабікова призначено на посаду з усвідомленням конфлікту інтересів, свідчить нещодавній перерозподіл повноважень між заступниками директора ДБР — професійного учасника "справ Майдану" на посаді першого заступника голови ДБР позбавили прямого впливу на розслідування "справ Майдану". Однак це не виключає такого впливу і, відповідно, повністю не врегульовує конфлікт інтересів", - зазначають у "Голосі".

У партії "Голос" нагадують, що закон "Про запобігання корупції" передбачає можливість врегулювання системного конфлікту інтересів саме звільненням з посади, і вимагає від ДБР застосувати саме цю норму закону.

Як повідомлялося, 21 січня першим заступником директора Державного бюро розслідувань призначений Олександр Бабіков.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Водночас т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану".