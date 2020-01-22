У ДБР стверджують, що адвокат Януковича Бабіков не матиме відношення до справ Майдану

У Державному бюро розслідувань заявляють, що перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков не матиме відношення до розслідувань справ Майдану.

Про це під час пресконференції сказав слідчий 3 відділу ДБР Артем Яблонський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший заступник директора ДБР вже не має ніякого відношення до справ Майдану. Тобто, розподілені функції, повноваження між заступниками директора ДБР, і він не має жодного відношення до розслідування цих справ... Тобто, побоювання суспільства з даного приводу безпідставні, вже немає ніякого конфлікту інтересів, і це запевнив як перший заступник, так і т.в.о директора ДБР. Тобто, ні пошта, ні інші матеріали не потраплятимуть до першого заступника з даних питань", - наполягає Яблонський.

Водночас прокурор Офісу генпрокурора Олексій Донський зауважив, що у випадку, якщо Бабіков матиме будь-яке відношення до розслідування проваджень Майдану, то це, безумовно, буде конфліктом інтересів, і матиме негативний вплив до цих розслідувань.

"Наразі я, як і інші представники ЗМІ, громадськості, чув лише запевнення того, що він не буде мати жодного відношення до майданівських проваджень. А як це буде організовано з урахуванням того, що в нього посада першого заступника, а на період фактичної відсутності генерального (директора - ред.) повноваження виконує перший заступник. Яким чином це буде організовано в ДБР, так щоб він не мав відношення до жодного з майданівських проваджень, я наразі не знаю... У судових засіданнях кілька разів перетинався з паном Бабіковим, коли він захищав Януковича, і мені здавалося, що він був дуже відданий інтересам захисту тієї людини, яку він захищав", - сказав Донський.

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Як повідомлялося, 21 січня першим заступником директора Державного бюро розслідувань був призначений Олександр Бабіков.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Віктора Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.

Водночас в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто контролює справи Майдану.