Венедіктова заявляє, що особисто контролює справи Майдану
Про це Венедіктова сказала у своєму відеозверненні, яке опубліковане на сайті ДБР.
"Щодо маніпуляцій про те, що заступник голови ДБР, адвокат Януковича буде вести справу Майдану, то я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз: підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов’язки якого на сьогоднішній день виконую я", - заявила вона.
Венедіктова зазначила, що комісія з відбору заступників директора ДБР закінчила свою роботу.
"Кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників підписано", - повідомила посадовець.
На думку Венедіктової, зараз відбувається "добре спланована та гарно профінансована акція впливу на свідомість громадян для дискредитації ДБР".
"Вбачаю прямий зв’язок з активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, що пройшли конкурс за участю міжнародних спостерігачів і відповідно до законодавства", - заявила вона.
Як повідомлялося, 16 січня завершився конкурс на зайняття посад першого заступника та заступників директора ДБР.
Після опрацювання документів до участі у конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ДБР та 6 кандидатів на посади заступників.
При цьому конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.