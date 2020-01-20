Венедіктова заявляє, що особисто контролює справи Майдану

Справи Майдану у Державному бюро розслідувань курує особисто виконувач обов’язків директора відомства Ірина Венедіктова.

Про це Венедіктова сказала у своєму відеозверненні, яке опубліковане на сайті ДБР.

"Щодо маніпуляцій про те, що заступник голови ДБР, адвокат Януковича буде вести справу Майдану, то я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз: підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов’язки якого на сьогоднішній день виконую я", - заявила вона.

Венедіктова зазначила, що комісія з відбору заступників директора ДБР закінчила свою роботу.

"Кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників підписано", - повідомила посадовець.

На думку Венедіктової, зараз відбувається "добре спланована та гарно профінансована акція впливу на свідомість громадян для дискредитації ДБР".

"Вбачаю прямий зв’язок з активізацією розслідування резонансних справ проти зловживань високопосадовців та інформаційною атакою, яка за останні декілька днів активно спрямована на дискредитацію кадрових призначень керівництва ДБР, що пройшли конкурс за участю міжнародних спостерігачів і відповідно до законодавства", - заявила вона.

Як повідомлялося, 16 січня завершився конкурс на зайняття посад першого заступника та заступників директора ДБР.

Після опрацювання документів до участі у конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ДБР та 6 кандидатів на посади заступників.

При цьому конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.