Сенцов розкритикував призначення у ДБР колишнього адвоката Януковича

Український режисер, сценарист і письменник, колишній бранець Кремля Олег Сенцов вважає призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора ДБР плювком у спини всім живим і неповагою до загиблих за свободу героїв.

Про це Сенцов написав у Facebook з нагоди Дня Соборності України

"Сьогодні День Соборності України, свято об’єднання нашої держави. Сьогодні день, коли на Майдані загинула перша людина з Небесної Сотні. Для мене це однаково важливі речі. Тому що об’єднувались українці заради одного – свободи", - зазначив він.

Сенцов акцентував, що Сергій Нігоян загинув саме за це, і ми робили революцію та воювали з ворогом саме за свободу.

"А зараз влада вітає головного супротивника України зі святами та призначає керувати справою щодо розстрілу мітингувальників адвоката Януковича. Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв. Тим, хто готовий об’єднуватися навколо головного - свободи, а не лише чистих тротуарів", - зазначив колишній в'язень Кремля.

Як повідомлялося, 21 січня першим заступником директора Державного бюро розслідувань призначений Олександр Бабіков.

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Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Водночас в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану".