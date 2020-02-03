ПЦУ та науковці випустять книгу з історії Української православної церкви

ПЦУ планує за участю священників та науковців створити фундаментальну історичну працю, в якій об'єктивно висвітлити історію Української православної церкви.

Про це заявив Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на пресконференції з нагоди першого року інтронізації у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, у нас немає фундаментальних праць з історії Української православної церкви. Є багато досліджень, є багато праць, але в майбутньому ми хочемо... створити справжній фоліант з історії Української православної церкви, об'єктивно написаний, бо, на жаль, вся історія, яка писалася до цього часу, писалася не в наших інтересах, а в інтересах нашого північного сусіда", - сказав Епіфаній.

Він нагадав, що минулого року було створено Інститут церковної історії ПЦУ, який очолив Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій. Окрім того, планується налагоджувати стосунки з університетами та науковими установами України.

"Нам справді потрібно багато попрацювати, щоб написати справжню історію Української православної церкви, не викидаючи якихось трагічних сторінок. Ми повинні знати справжню історію, вивчати її, робити висновки, щоб у майбутньому не робити помилок, бо якщо ми не будемо знати своєї історії, минулого, то ми не зможемо збудувати справжнього майбутнього", - підкреслив Предстоятель ПЦУ.

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Як повідомлялося, у квітні 2019 року у Києві на зустрічі із співавторами “10 тез для ПЦУ" за участі делегації науковців, філософів, священників та творчої інтелігенції було ухвалено рішення про відновлення Інституту церковної історії та заснування Інституту «Церква і суспільство».

24 травня священний синод ПЦУ призначив митрополита Львівського і Сокальського Димитрія головою Інституту церковної історії.