Епіфаній анонсував створення при ПЦУ двох благодійних фундацій

У Православній церкві України планують створити дві благодійні фундації - Митрополичий фонд ПЦУ, який опікуватиметься інституційною розбудовою церкви, і Фундацію Мазепи, яка дбатиме про розвиток соціального служіння.

Про це заявив Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній на пресконференції з нагоди першого року інтронізації у понеділок, 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми будемо презентувати дві фундації: перша - Митрополичий фонд Православної церкви України, який більшою мірою буде відповідати за інституційне становлення ПЦУ, а на базі цього фонду ми створимо Фундацію Мазепи, яка дбатиме про розвиток соціального служіння, а також опікуватиметься зв'язками між суспільством і Українською державою", - сказав митрополит Епіфаній.

Він акцентував, що соціальне служіння має для Церкви велике значення і є одним з пріоритетів його діяльності як Предстоятеля ПЦУ.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що ПЦУ покликана допомагати як її вірянам, так і всім іншим людям, тому що зараз ми перебуваємо у складній ситуації - на теренах східної України внаслідок агресії з боку Росії відбувається неоголошена, але реальна війна.

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"Є багато людей, які втратили домівки, стали вимушеними переселенцями. Тому ми докладаємо багато зусиль, щоб наші єпархії на сході України допомагали таким людям, і не тільки. Зараз ми працюємо над розробкою концепції соціального служіння нашої Церкви, і будемо надалі робити все задля того, щоб Церква допомагала тим людям, які зараз перебувають у складному становищі", - запевнив предстоятель Епіфаній.