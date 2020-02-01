Cупутниковий сигнал можуть закодувати ще 10 українських телеканалів - ЗМІ
Про це «Телекритиці» повідомили представники цих телеканалів.
Так, генеральний продюсер MusicBox Сергій Кобель у коментарі виданню підтвердив дату кодування каналу − 1 березня.
У пресслужбі телеканалу Xsport повідомили, що рішення про кодування вже ухвалене, коли саме це станеться, мовник повідомить згодом.
Директор PayTV-напрямку Film.UA Наріман Гусейнов повідомив, що група веде «певну роботу» у питанні кодування «Кус-Куса», «36.6», «Дачі» та «Епохи».
Телеканали групи «Континент ТБ» («Трофей», «Терра», «Наука» та «Фауна»), за словами генерального продюсера групи Андрія Медведя, будуть закодовані найближчим часом.
Як повідомлялося, пізно вночі 28 січня чотири провідні телегрупи − StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» й InterMediaGroup закодували супутниковий сигнал своїх 22 розважальних телеканалів.
У відкритому доступі на супутнику залишилися ще 72 українські телеканали − державні громадські мовники, інформаційні та регіональні телеканали, а також ряд інших каналів, які не входять до медіагруп. Серед них чимало розважальних телеканалів, які, як і телегрупи, розвивають платну дистрибуцію провайдерами PayTV або продають рекламний час.