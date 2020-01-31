МКМС співпрацюватиме з Національним українським молодіжним об’єднанням

Керівництво Міністерства культури молоді та спорту України підписало меморандум з громадською спілкою “Національне українське молодіжне об’єднання”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Міністр Володимир Бородянський підкреслив, що співпраця з об’єднанням молодіжних громадських організацій, що мають розгалужену мережу дієвих осередків в усіх областях України, допоможе забезпечити представництво та участь молоді в суспільному житті України та світу, а також сприятиме формуванню ефективної відкритої молодіжної політики держави”, - йдеться у повідомленні.

МКМС та Національне українське молодіжне об’єднання підписали меморандум про співпрацю / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Предметом меморандуму є стратегічна співпраця з метою формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері. Міністерство як засновник державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» залучатиме Національне молодіжне об’єднання до розроблення стратегії розвитку та визначення пріоритетної діяльності Всеукраїнського молодіжного центру.

Також сторони домовилися взаємодіяти у сфері національно-патріотичного виховання та розвитку громадянської освіти.

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До спілки «Національне українське молодіжне об’єднання» входять: Національна скаутська організація України “Пласт”, Українська асоціація студентів (член Європейського союзу студентів), Фундація Регіональних Ініціатив, Національний Альянс, Асоціація молодіжних центрів України, Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Українська академія лідерства.