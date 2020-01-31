МКМС закликає до обговорення проєкту фахового мистецького коледжу

Міністерство культури, молоді та спорту закликає усі зацікавлені сторони до обговорення проєкту положення про фаховий мистецький коледж.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

“Ми впевнені, що ви маєте свої думки, пропозиції і зауваження. Надсилайте їх нам в письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства культури, молоді та спорту України до 15 лютого 2020 р. Ідеально - надавати пропозиції у формі порівняльної таблиці з конкретними формулюваннями та обґрунтуванням”, - підкреслили у МКМС.

Зазначається, що проєкт розроблений на виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту».

"Це той документ, яким керуватимуться у своїй роботі мистецькі коледжі нашої держави, що готують майбутніх професійних творчих працівників, педагогів мистецьких шкіл та працівників закладів культури", - наголосили у міністерстві.

Ознайомитись з ним можна за посиланням.