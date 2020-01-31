МКМС закликає до обговорення проєкту фахового мистецького коледжу
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
“Ми впевнені, що ви маєте свої думки, пропозиції і зауваження. Надсилайте їх нам в письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства культури, молоді та спорту України до 15 лютого 2020 р. Ідеально - надавати пропозиції у формі порівняльної таблиці з конкретними формулюваннями та обґрунтуванням”, - підкреслили у МКМС.
Зазначається, що проєкт розроблений на виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту».
"Це той документ, яким керуватимуться у своїй роботі мистецькі коледжі нашої держави, що готують майбутніх професійних творчих працівників, педагогів мистецьких шкіл та працівників закладів культури", - наголосили у міністерстві.
Ознайомитись з ним можна за посиланням.