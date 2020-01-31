Омбудсмен зустрілася з Карпюком, Бекіровим та Кольченком

Омбудсмен Людмила Денісова зустрілася з колишніми політв'язнями Миколою Карпюком, Едемом Бекіровим та Олександром Кольченком.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Була приємно вражена сьогоднішньою зустріччю з колишніми політв'язнями та членами громадської організації "Український центр запобігання катуванням" Миколою Карпюком, Едемом Бекіровим та Олександром Кольченком", - повідомила вона.

Омбудсмен додала, що зустрілися заради обговорення долі 115 незаконно ув'язнених російською окупаційною владою громадян України.

Денісова уточнила, що також обговорили проблеми громадян, які перебувають у місцях несвободи закордоном.

"Під час зустрічі звернула увагу на проблеми наших громадян, які перебувають у місцях несвободи закордоном. Це великий шматок роботи, над яким нам потрібно спільно працювати. Насамперед, проводити роз'яснювальну роботу серед українського населення, яке подорожує в інші країни, щоб у жодному випадку не залишали без нагляду своїх речей або на прохання незнайомців не перевозили через кордон їх речі", - додала вона.

О️мбудсмен заявила, що вона спільно з громадською організацією "Український центр запобігання катуванням" домовилася проводити просвітницькі заходи серед українців та інформувати суспільство про наслідки, до яких може призвести необдумана поведінка під час поїздок.

Як раніше повідомлялося, Денісова звернулася до омбудсмена РФ через стан здоров’я політв’язня Абдулгазієва.