Денісова відвідала ув'язненого в Грузії українця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала у Кутаїсі ув'язненого за зберігання наркотичних речовин українця.

Про це омбудсмен повідомила у Telegram.

"Щойно відвідали громадянина України, який перебуває в пенітенціарній установі №2, що у місті Кутаїсі, аби перевірити умови тримання, надання медичної та правової допомоги". - написала вона.

Зазначається, що у жовтні 2019 року до Денісової звернулася дружина нашого співгромадянина з проханням з'ясувати підстави його затримання в аеропорту м. Тбілісі у вересні 2019 року та встановити місцеперебування. Омбудсмен за цим фактом негайно зробила відповідні запити до Надзвичайного та Повноважного Посла України в Грузії пана Ігоря Долгова, МЗС України та народного захисника Грузії Ніно Ломджарії.

"Сьогодні під час особистої розмови наш громадянин, засуджений до 15 років позбавлення волі за начебто зберігання наркотичних речовин при перетині державного кордону Грузії, стверджував, що його вину в суді не було доведено", - повідомила вона.

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Денісова зазначила, що наразі справа громадянина України знаходиться на стадії апеляції.

"За його словами, обставини затримання та сама справа не були об’єктивно досліджені у суді першої інстанції", - відмітила вона.

Уповноважений також запевнила, що у разі набуття законної сили обвинувального вироку грузинського суду, сприятиме його передачі на Батьківщину для подальшого відбування покарань, згідно з Договором між Україною та Грузією від 1997 року.

"Крім того, звернулась до керівника установи виконання покарань з проханням провести повне медичне обстеження, а за його результатами - надати відповідну медичну допомогу. Зазначаю, це непоодинокий випадок, що трапився з нашими громадянами під час перетину кордону з Грузією",- написала вона.

Денісова також застерегла всіх громадян України, які подорожують, або їдуть у справах за кордон – в жодному випадку та ні за яких обставин не контактувати з незнайомими особами, не брати на прохання речі та не залишати без нагляду свої як в транзитних зонах аеропорту, так і після прибуття в іноземну державу.