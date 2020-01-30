МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у штат Мінас-Жерайс у Бразилії
Про це повідомляється на сайті МЗС.
“У зв’язку із потужними зливами та зсувами землі у штаті Мінас-Жерайс (Бразилія) у 101 місті оголошено надзвичайну ситуацію. У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Бразилії, утриматися від відвідання штату Мінас-Жерайс до нормалізації ситуації”, - ідеться в повідомленні.
Водночас громадянам України, які вже перебувають на території штату, МЗС рекомендує виявляти особливу пильність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, інших компетентних служб, а також відстежувати інформацію у місцевих ЗМІ.
Також у МЗС закликають українців у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися:
- до консульства у Сан-Паулу за номером телефону екстреної допомоги: (+5511) 9595-78289,
- на адресу електронної пошти: gc_brsp@mfa.gov.ua,
- ПУ у ФРБ emb_br@mfa.gov.ua
- на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.