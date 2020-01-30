МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у штат Мінас-Жерайс у Бразилії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до штату Мінас-Жерайс у Бразилії у зв’язку із потужними зливами та зсувами.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

“У зв’язку із потужними зливами та зсувами землі у штаті Мінас-Жерайс (Бразилія) у 101 місті оголошено надзвичайну ситуацію. У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Бразилії, утриматися від відвідання штату Мінас-Жерайс до нормалізації ситуації”, - ідеться в повідомленні.

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Водночас громадянам України, які вже перебувають на території штату, МЗС рекомендує виявляти особливу пильність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, інших компетентних служб, а також відстежувати інформацію у місцевих ЗМІ.

Також у МЗС закликають українців у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися: