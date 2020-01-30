Паводки у Бразилії забрали вже понад 50 життів

Паводки у Бразилії забрали вже понад 50 життів

Укрінформ
Унаслідок потужних паводків на південному сході Бразилії загинуло вже 54 людини.

Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua

“Майже половина смертей сталася у метрополії столиці штату, міста Бело Горізонте, яке переживає найбільш дощовий місяць за останні 110 року. У ніч на середу в місті протягом трьох годин випало 180 мм опадів, серйозно пошкодивши десятки вулиць навіть у тих районах, що раніше не підтоплювалися”, - пише Xinhua.

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Зазначається, що упродовж останніх днів 101 місто у штаті Мінас Герес оголосило надзвичайний стан й щонайменше 28 тисяч осіб були вимушені евакуйовуватися.

“Очікується, що ситуація в регіоні лише погіршуватиметься, адже служба цивільної оборони видала штормове попередження на наступні кілька годин. Прогноз погоди обіцяє ще більше дощів та можливо навіть град у Мінас Гересі”, - йдеться у матеріалі.

Xinhua додає, що Мінаг Герес найбільше постраждав від дощів, однак зливи спричинили смерті та руйнування й в інших штатах південного сходу Бразилії.

Фото: АА

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