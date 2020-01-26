Зливи у Бразилії: 7 загиблих, 16 зниклих безвісти

Унаслідок проливних дощів на південному сході Бразилії загинуло семеро осіб, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що евакуюватися були вимушені понад 2,5 тисячі осіб, майже 800 мешканців втратили свої домівки.

“Загиблі були виявлені у місті Бело Горізонте, а також у метрополіях Ібіріте та Бетим”, - йдеться у повідомленні.

За даними Національного метеорологічного інституту Бразилії, у п’ятницю на Бело Горізонте випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за останні 110 років.

Фото: АА