В Австралії випав град завбільшки із м'ячик для гольфу

У столиці Австралії Канберрі випав град завбільшки із м'ячик для гольфу.

Про це повідомляє 9NEWS.

“Потужний шторм накрив австралійську столицю градом”, - йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями розбитих вікон автомобілів. Як зазначає ВВС, розмір градин - завбільшки із м'ячик для гольфу.

Потужний шторм рухається до штату Новий Південний Вєльс.

Читайте також: Австралію накрили пилові бурі

Раніше негода вже завдала шкоди у штаті Вікторія, в якому вже кілька місяців вирують масштабні лісові пожежі.

Як повідомлялося, Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів - від дощів, накрили пилові бурі.