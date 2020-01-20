В Австралії випав град завбільшки із м'ячик для гольфу
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Укрінформ
У столиці Австралії Канберрі випав град завбільшки із м'ячик для гольфу.
Про це повідомляє 9NEWS.
“Потужний шторм накрив австралійську столицю градом”, - йдеться у повідомленні.
Користувачі соцмереж діляться фотографіями розбитих вікон автомобілів. Як зазначає ВВС, розмір градин - завбільшки із м'ячик для гольфу.
Потужний шторм рухається до штату Новий Південний Вєльс.
Раніше негода вже завдала шкоди у штаті Вікторія, в якому вже кілька місяців вирують масштабні лісові пожежі.
Як повідомлялося, Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів - від дощів, накрили пилові бурі.