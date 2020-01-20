Австралію накрили пилові бурі

Австралію накрили пилові бурі

Фото, відео
Укрінформ
Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів  - від дощів, накрили пилові бурі. 

Про це повідомляє The Guardian

Причиною бур, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав1 07 км/год, швидко докотилися до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих - 94 км/год.

Як повідомляв Укрінформ, в австралійському штаті Новий Південний Вельс дощі змили попіл та осад від лісових пожеж у річку Маклей, у результаті загинули сотні тисяч риб. Загалом австралійські пожежі знищили вже понад мільярд тварин.

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Вогонь зруйнував понад 1,2 тисячі будинків і випалив мільйони гектарів землі.

16 січня в Австралії нарешті почалися сильні дощі, які допомагають гасити пожежі.

Фото: Jen Browning, Twitter

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