Австралію накрили пилові бурі
Про це повідомляє The Guardian.
Причиною бур, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.
Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT— Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020
Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY— Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020
Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав1 07 км/год, швидко докотилися до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих - 94 км/год.
When the bureau forecasts rain and this arrives... AGAIN! #fudust #sickofcleaning #whenwillwegetrain pic.twitter.com/NHQKkVT7gy— Jen Browning (@jen_browning) January 19, 2020
Як повідомляв Укрінформ, в австралійському штаті Новий Південний Вельс дощі змили попіл та осад від лісових пожеж у річку Маклей, у результаті загинули сотні тисяч риб. Загалом австралійські пожежі знищили вже понад мільярд тварин.
Вогонь зруйнував понад 1,2 тисячі будинків і випалив мільйони гектарів землі.
16 січня в Австралії нарешті почалися сильні дощі, які допомагають гасити пожежі.
Фото: Jen Browning, Twitter