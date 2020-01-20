Австралію накрили пилові бурі

Австралію, яка з вересня потерпає від пожеж, а упродовж кількох останніх днів - від дощів, накрили пилові бурі.

Про це повідомляє The Guardian.

Причиною бур, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT — Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав1 07 км/год, швидко докотилися до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих - 94 км/год.

Як повідомляв Укрінформ, в австралійському штаті Новий Південний Вельс дощі змили попіл та осад від лісових пожеж у річку Маклей, у результаті загинули сотні тисяч риб. Загалом австралійські пожежі знищили вже понад мільярд тварин.

Читайте також: В Австралії через попіл від пожеж загинули сотні тисяч риб

Вогонь зруйнував понад 1,2 тисячі будинків і випалив мільйони гектарів землі.

16 січня в Австралії нарешті почалися сильні дощі, які допомагають гасити пожежі.

Фото: Jen Browning, Twitter