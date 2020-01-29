Італійський телеведучий вибачився за своє некоректне висловлювання щодо України

Італійський телеведучий вибачився за своє некоректне висловлювання щодо України

Укрінформ
Ведучий програми L’еredità на італійському телебаченні Флавіо Інсінна публічно визнав некоректність вживання ним словосполучення «Мала Росія» щодо України.

Про це повідомило Посольство України в Італії на своїй сторінці уFacebook.

«УКРАЇНА – ЦЕ НЕ МАЛА РОСІЯ», - визнає ведучий програми «L'еredità» Флавіо Інсінна. Сьогодні, у прямому ефірі на телеканалі “RAI - 1”, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Ф.Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення «Мала Росія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Посольство, Інсінна, зокрема, заявив, що "це була прикра ненавмисна помилка".

"Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України», - сказав телеведучий.

Читайте також: Італійський канал назвав Україну "малою Росією", посольство вимагає виправлення

Раніше Посольство України в Італії повідомляло, що ведучий італійського мовника RAI заявив у етері 26 січня, що "мала Росія - друга назва України". Українські дипломати звернулися до італійського суспільного мовника RAI з вимогою відкоригувати свої дії в зв'язку з висловлюваннями ведучого шоу L'еredita, який заявив, що “мала Росія - це друга назва України”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-