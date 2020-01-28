Італійський канал назвав Україну "малою Росією", посольство вимагає виправлення

Посольство України в Італії відреагувало на висловлювання ведучого на італійському громадському мовнику RAI, який назвав Україну “малою Росією”.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

“У зв’язку із некоректним й навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу «L'Eredita» на телеканалі «RAI» (26 січня ц.р.), що «Мала Росія – це друга назва України», до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в українському посольстві, з огляду на те, що до цього часу від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці посольства.