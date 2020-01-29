В ООН підготували план гуманітарної допомоги для України

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані оприлюднила План гуманітарного реагування для України у 2020 році.

Про це вона розповіла на пресбрифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я представила гуманітарний план для України, в якому зазначена потреба у 158 мільйонів доларів США для фінансування нашої гуманітарної роботи у 2020 році", - зазначила вона.

Лубрані зауважила, що, попри помітний прогрес у 2019 році, конфлікт на сході України все ще не припиняється і продовжує впливати на життя цивільних громадян.

"3, 4 млн осіб досі потребують гуманітарної допомоги. Конфлікт на сході України продовжує бути активним, продовжуються обстріли, продовжуються заходи, які, на жаль, шкодять життю людей", - наголосила представниця ООН.

За її словами, план передбачає допомогу у секторах освіти, продовольства, охорони здоров'я, житла, водопостачання та санітарії.

"Є пріоритети, на яких ми зосереджували нашу увагу. Робота, згідно з планом, проходить під егідою ООН та міжнародних організацій гуманітарного характеру, а також ціла низка національних і міжнародних організацій та агенцій", - відмітила вона.

Як зауважила Лубрані, презентований План гуманітарного реагування містить комплексний план першочергових завдань, які у свою чергу зможуть реалізувати 56 партнерів - установ ООН, національних та міжнародних неурядових організацій - за умови відповідного фінансування.

"У плані згадані 56 організацій і що вони робитимуть. А фінансування буде забезпечуватись міжнародними донорами. Тобто, ООН та партнери звертаються до міжнародних партнерів для того, щоб залучити фінансування для цих 56-організацій, включаючи українські", - додала вона.

Координатор також відзначила, що планом передбачено надання гуманітарної допомоги та забезпечення захисту для двох мільйонів найвразливіших верств населення на сході України.